Венесуэла на грани вторжения: Мадуро умоляет Трампа остановиться

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе обратился напрямую к Дональду Трампу, умоляя отказаться от любых агрессивных шагов против своей страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Николас Мадуро

На публичном собрании он эмоционально призывал к вечному миру, отвергая всякую возможность вооруженного столкновения и повторяя мольбы о сохранении спокойствия.

Американские СМИ, опираясь на источники в Вашингтоне, ранее намекнули, что администрация Белого дома изучает варианты воздушных атак на предприятия по производству кокаина в венесуэльских джунглях. Однако официального одобрения таким мерам пока нет, что оставляет пространство для маневра.

Сам Трамп не стал отрицать публикацию New York Times о том, что его команда дала зеленый свет Центральному разведывательному управлению для проведения тайных акций в Венесуэле, направленных на подрыв стабильности режима Мадуро. Каракас отреагировал резко, расценив эти слова как грубое попрание норм международного права и суверенитета.

Еще в сентябре флот США активизировал действия у берегов Латинской Америки, уничтожая подозрительные суда, якобы задействованные в контрабанде запрещенных веществ. По данным NBC, военные разрабатывают сценарии прямых операций против торговцев внутри страны, которые могут развернуться в ближайшие дни или недели.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа подчеркнула готовность главы государства задействовать полный арсенал ресурсов для пресечения наркотрафика, включая потенциальное военное вмешательство.

Это заявление последовало за появлением у венесуэльских вод эскадры кораблей — от ракетных крейсеров до ядерных подлодок, — что в столице Боливарианской республики сочли дерзкой провокацией, угрожающей балансу в Карибском бассейне и нарушающей региональные соглашения о безъядерной зоне.