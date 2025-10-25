Кирилл Дмитриев в беседе с американским каналом Fox News высказал уверенность в скором разрешении украинского кризиса.
Он отметил, что продвижение через переговоры должно опираться на позиции Москвы, и подчеркнул: фокус не только на временном затишье в столкновениях, но и на полном урегулировании противоречий.
С его точки зрения, столицы США, Украины и России обладают схожим представлением о возможном компромиссе, и все заинтересованные стороны ориентированы на реализацию его в обозримом будущем.
Такой подход, по убеждению Дмитриева, способен вывести ситуацию из тупика и заложить основу для долгосрочного спокойствия в регионе.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.