Зеленый коридор для мира: Россия выдала главное условие по Украине

Кирилл Дмитриев в беседе с американским каналом Fox News высказал уверенность в скором разрешении украинского кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Он отметил, что продвижение через переговоры должно опираться на позиции Москвы, и подчеркнул: фокус не только на временном затишье в столкновениях, но и на полном урегулировании противоречий.

С его точки зрения, столицы США, Украины и России обладают схожим представлением о возможном компромиссе, и все заинтересованные стороны ориентированы на реализацию его в обозримом будущем.

Такой подход, по убеждению Дмитриева, способен вывести ситуацию из тупика и заложить основу для долгосрочного спокойствия в регионе.