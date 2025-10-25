Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Мыши атакуют, пока вы в городе: шесть дачных хитростей, которые мыши не переживут
Горсть на ночь — и вес уходит быстрее: калорийный перекус, который делает тело стройнее
Секс-шпионаж от России и Китая: красивые девушки воруют секреты США
Беспилотник над Москвой: украинская атака на жилой дом в Красногорске
Даже билет не спасет: шесть ситуаций, когда авиакомпания вправе отказать в полете
Качели ставки: ЦБ снизил показатель, но когда ждать прорыва на ипотечном рынке
Венесуэла на грани вторжения: Мадуро умоляет Трампа остановиться
Зеленый коридор для мира: Россия выдала главное условие по Украине

Великое перемирие в кибервойне: Россия и АСЕАН объединились против

Мир

На полях Международной конференции по информационной защите Kuban CSC в Сочи представители всех государств Юго-Восточной Азии подтвердили интерес к новому глобальному пакту против сетевых угроз.

мид рф
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мид рф

Об этом рассказал Артур Люкманов, руководитель отдела внешней кибербезопасности в МИД России, общаясь с прессой.

Второй год подряд в рамках форума состоялся обмен мнениями между Москвой и региональными лидерами по вызовам в цифровой сфере. По словам дипломата, азиатские партнёры разделяют позицию России и планируют внести вклад в это начинание. Не все смогут сразу поставить подпись из-за бюрократических барьеров, но все одобряют идею масштабного события и обещают со временем интегрироваться в процесс.

Люкманов подчеркнул, что для стран АСЕАН это шанс наладить совместные усилия с РФ и остальным миром в отражении онлайн-атак. Церемония ратификации вот-вот стартует во Вьетнаме, а сам договор останется доступным для акта в течение двух лет.

Инициатива принадлежит российскому надзорному органу, и документ стал пионерским в деле пресечения злоупотреблений ИКТ в криминальных целях. Он закладывает фундамент для взаимодействия спецслужб, опираясь на базовые нормы хартии всемирной организации: паритет наций и невмешательство в суверенитет.

Пакт утвердили в конце 2024-го на сессии всемирной ассамблеи. Те, кто пропустит начальный этап, смогут присоединиться в Ханое до конца следующего года или в штаб-квартире в Нью-Йорке к 2026-му.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Наука и техника
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Машина ржавеет, мотор страдает, а водитель даже не догадывается: зимние привычки-вредители
Полезный фрукт, который ведёт себя как яд: что не расскажут на этикетке вкусного напитка
Железная позиция: Россия ответила на предложение по прекращению огня
Стрельба на поражение: ВСУ снова обстреляли территорию ДНР
Мария Погребняк о современном воспитании: почему скука полезна для детей
Авторитаризм по-украински: Европа обвиняет Зеленского в диктаторстве
Саммит, который изменит мир: Путин и Трамп все таки увидятся
Москва надеется: план Трампа по Украине получил неожиданную поддержку
Лондон накрыла тень педофилии: в Великобритании разгорается громкий скандал века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.