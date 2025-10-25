Великое перемирие в кибервойне: Россия и АСЕАН объединились против

На полях Международной конференции по информационной защите Kuban CSC в Сочи представители всех государств Юго-Восточной Азии подтвердили интерес к новому глобальному пакту против сетевых угроз.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид рф

Об этом рассказал Артур Люкманов, руководитель отдела внешней кибербезопасности в МИД России, общаясь с прессой.

Второй год подряд в рамках форума состоялся обмен мнениями между Москвой и региональными лидерами по вызовам в цифровой сфере. По словам дипломата, азиатские партнёры разделяют позицию России и планируют внести вклад в это начинание. Не все смогут сразу поставить подпись из-за бюрократических барьеров, но все одобряют идею масштабного события и обещают со временем интегрироваться в процесс.

Люкманов подчеркнул, что для стран АСЕАН это шанс наладить совместные усилия с РФ и остальным миром в отражении онлайн-атак. Церемония ратификации вот-вот стартует во Вьетнаме, а сам договор останется доступным для акта в течение двух лет.

Инициатива принадлежит российскому надзорному органу, и документ стал пионерским в деле пресечения злоупотреблений ИКТ в криминальных целях. Он закладывает фундамент для взаимодействия спецслужб, опираясь на базовые нормы хартии всемирной организации: паритет наций и невмешательство в суверенитет.

Пакт утвердили в конце 2024-го на сессии всемирной ассамблеи. Те, кто пропустит начальный этап, смогут присоединиться в Ханое до конца следующего года или в штаб-квартире в Нью-Йорке к 2026-му.