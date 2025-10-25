Секретные переговоры в Вашингтоне: РФПИ не раскрывает карты переговоров

Ведущий специалист по глобальным вложениям и дипломатический эмиссар Москвы Кирилл Дмитриев, общаясь с американским каналом Fox News, не стал комментировать слухи о личной аудиенции с Стивом Уиткоффом.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марко Рубио и Стив Уиткофф

Вместо этого он обозначил, что его поездка в Штаты предусматривает общение с ближайшим кругом Дональда Трампа.

На уточняющий вопрос о составе собеседников Дмитриев отметил, что точные параметры повестки пока не разглашаются. Однако он подтвердил намерение провести беседы с влиятельными персонами из окружения президента, чтобы затронуть актуальные темы сотрудничества.