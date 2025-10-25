Ведущий специалист по глобальным вложениям и дипломатический эмиссар Москвы Кирилл Дмитриев, общаясь с американским каналом Fox News, не стал комментировать слухи о личной аудиенции с Стивом Уиткоффом.
Вместо этого он обозначил, что его поездка в Штаты предусматривает общение с ближайшим кругом Дональда Трампа.
На уточняющий вопрос о составе собеседников Дмитриев отметил, что точные параметры повестки пока не разглашаются. Однако он подтвердил намерение провести беседы с влиятельными персонами из окружения президента, чтобы затронуть актуальные темы сотрудничества.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.