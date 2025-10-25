Ключевой российский финансист и уполномоченный по внешнеэкономическим связям Кирилл Дмитриев, только что прибывший в Америку, сразу обозначил: в грядущих консультациях он не планирует апеллировать к смягчению ограничительных мер.
Пятничный визит в Штаты стал для него поводом подчеркнуть приоритет взаимопонимания над конфронтацией.
В эфире ведущего американского вещателя Дмитриев акцентировал, что преодолеть разногласия можно лишь путём искренних дискуссий. Он посоветовал прислушаться к аргументам Москвы в части оборонительных интересов. А вот рестрикции, по его оценке, не окажутся критичным фактором в общем раскладе.
Такое замечание прозвучало как реакция на интерес к последнему набору запретов, запущенных командой Дональда Трампа. Ещё в среду фискальное ведомство США заблокировало операции "Роснефти", "Лукойла" и их трёх десятков подразделений.
Говорящая голова российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена: свежие запреты не нанесут ущерба отечественной экономике, ведь она давно адаптировалась к подобным вызовам. Впрочем, она расценила их как шаг вспять, который только усложняет усилия по стабилизации ситуации на востоке соседней страны.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.