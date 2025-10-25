Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США

Ключевой российский финансист и уполномоченный по внешнеэкономическим связям Кирилл Дмитриев, только что прибывший в Америку, сразу обозначил: в грядущих консультациях он не планирует апеллировать к смягчению ограничительных мер.

Пятничный визит в Штаты стал для него поводом подчеркнуть приоритет взаимопонимания над конфронтацией.

В эфире ведущего американского вещателя Дмитриев акцентировал, что преодолеть разногласия можно лишь путём искренних дискуссий. Он посоветовал прислушаться к аргументам Москвы в части оборонительных интересов. А вот рестрикции, по его оценке, не окажутся критичным фактором в общем раскладе.

Такое замечание прозвучало как реакция на интерес к последнему набору запретов, запущенных командой Дональда Трампа. Ещё в среду фискальное ведомство США заблокировало операции "Роснефти", "Лукойла" и их трёх десятков подразделений.

Говорящая голова российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена: свежие запреты не нанесут ущерба отечественной экономике, ведь она давно адаптировалась к подобным вызовам. Впрочем, она расценила их как шаг вспять, который только усложняет усилия по стабилизации ситуации на востоке соседней страны.