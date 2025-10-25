Ведущий специалист по международным инвестициям и дипломатический уполномоченный Кремля Кирилл Дмитриев предвидит скорое завершение украинского противостояния через переговорный процесс.
С его точки зрения, ключевые игроки — Москва, Вашингтон и Киев — стоят на пороге взаимоприемлемого пакта.
В разговоре с американским вещателем он уточнил, что простая пауза в боевых действиях на востоке Европы не решит коренных проблем. По убеждению Дмитриева, российская сторона ориентирована на всестороннее улаживание спора, а не на краткосрочное затишье, которое легко сорвать. Такие перерывы, считает он, часто служат поводом для накопления сил и возобновления столкновений.
В целом, по оценке Дмитриева, оппоненты достигли той стадии, когда компромисс выглядит вполне достижимым и логичным шагом вперёд.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.