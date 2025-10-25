Железная позиция: Россия ответила на предложение по прекращению огня

Мир

Ведущий специалист по международным инвестициям и дипломатический уполномоченный Кремля Кирилл Дмитриев предвидит скорое завершение украинского противостояния через переговорный процесс.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

С его точки зрения, ключевые игроки — Москва, Вашингтон и Киев — стоят на пороге взаимоприемлемого пакта.

В разговоре с американским вещателем он уточнил, что простая пауза в боевых действиях на востоке Европы не решит коренных проблем. По убеждению Дмитриева, российская сторона ориентирована на всестороннее улаживание спора, а не на краткосрочное затишье, которое легко сорвать. Такие перерывы, считает он, часто служат поводом для накопления сил и возобновления столкновений.

В целом, по оценке Дмитриева, оппоненты достигли той стадии, когда компромисс выглядит вполне достижимым и логичным шагом вперёд.