Кокаиновые войны: Трамп решился на крайние меры — Венесуэла в шаге от хаоса

Мир

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Возможная военная операция

По информации телеканала, Белый дом обсуждает планы, направленные против предприятий по производству наркотиков и маршрутов их транспортировки. Хотя окончательное решение пока не принято, источники не исключают, что удары могут быть санкционированы в ближайшие недели.

"Президент Дональд Трамп рассматривает планы по нацеливанию на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы", — говорится в сообщении CNN.

Тайные операции и реакция Каракаса

Ранее Трамп подтвердил публикацию The New York Times, в которой утверждалось, что Белый дом дал разрешение ЦРУ на проведение секретных операций в Венесуэле. Их цель — ослабить позиции правительства президента Николаса Мадуро.

В Каракасе осудили эти заявления, назвав действия США "тяжелейшим нарушением международного права" и попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Усиление военного присутствия США

В последние месяцы американские силы уже проводили операции против предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. По данным телеканала NBC, США уничтожили несколько катеров, перевозивших наркотики, и готовят варианты ударов по целям внутри страны.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, включая военные средства.

Обострение международной обстановки

После этого к берегам Венесуэлы были направлены американские военные корабли, в том числе ракетный крейсер и атомная подводная лодка. Каракас расценил эти шаги как провокацию и попытку дестабилизировать регион, подчеркнув, что такие действия противоречат международным соглашениям о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

Эксперты отмечают, что возможная военная операция против Венесуэлы может привести к новому витку напряжённости между США и странами Латинской Америки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
