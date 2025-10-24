Лувр лишился своих сокровищ: драгоценности тайно вывезли — что скрывают от публики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Драгоценности, похищенные из Лувра во время громкого ограбления 19 октября, были временно перевезены в хранилище Банка Франции. Как сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источник, это решение принято для обеспечения безопасности и проведения дополнительной проверки систем охраны музея.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Перевозка под охраной

По данным издания, перемещение ювелирных ценностей состоялось 24 октября и проходило при беспрецедентных мерах безопасности. Банк Франции, в чьё подземное хранилище доставили экспонаты, расположен всего в 300 метрах от Лувра.

"Все украшения поместили в главный сейф французского банка — подземное хранилище на глубине 26 метров", — отметили источники радиостанции RTL.

В это же хранилище, по данным СМИ, помещено около 90% золотого запаса Франции, что делает его одним из самых защищённых объектов страны.

Что перевезли

Точные наименования предметов, отправленных на хранение, не разглашаются. Однако известно, что речь идёт не только о королевских драгоценностях, обычно выставленных в Галерее Аполлона, но и о других ювелирных изделиях из разных залов музея.

Подробности ограбления

Нападение на Лувр произошло утром 19 октября. Грабители проникли в Галерею Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, предположительно из коллекции Наполеона III. Среди украденного — тиара, изумрудное ожерелье и серьги.

Частично похищенное уже удалось вернуть: корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, нашли сломанной на улице недалеко от музея. По оценке экспертов, общий ущерб составил около €88 миллионов.

Расследование и версии

Французская полиция продолжает розыск преступников. Следователи не исключают, что за дерзким нападением могли стоять как профессиональные похитители, так и менее опытные злоумышленники, воспользовавшиеся уязвимостью системы безопасности.

К счастью, самый ценный экспонат коллекции — легендарный бриллиант "Регент" весом более 140 карат - остался нетронутым и по-прежнему находится в распоряжении музея.

Перевозка драгоценностей в Банк Франции, по мнению экспертов, является временной мерой: все экспонаты вернутся в Лувр после модернизации охранных систем и завершения проверки безопасности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
