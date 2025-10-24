Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ

Мир

Бельгия не поддержала инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов из-за опасений понести экономические потери. Об этом Pravda.Ru рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее европейский новостной портал Euractiv сообщил, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости гарантировать России компенсацию, если ей вернут право на использование замороженных активов.

Чепа отметил, что позиция Бельгии имеет прагматичный характер и продиктована не политическими, а экономическими соображениями. По его словам, бельгийские власти понимают, какие риски для их экономики несет поддержка инициативы ЕС, которая фактически направлена против России.

"В основе позиции Бельгии лежат чисто экономические, прагматичные расчеты. Там понимают, какие угрозы несут действия ЕС, продиктованные политическими мотивами. Все осознают, чем закончится конфликт на Украине, поэтому бельгийцы предпочли избежать шагов, которые приведут к серьезным потерям", — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что, в отличие от ряда других стран Евросоюза, Бельгия предпочла трезво оценить последствия подобных решений. По словам парламентария, другие государства, поддерживающие инициативу Евросоюза, действуют скорее из русофобских политических мотивов, чем из здравого расчета. Чепа отметил, что такие шаги приведут к долгосрочным экономическим потерям для Европы.

В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
