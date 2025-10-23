€300 млрд на грани пропасти: Европа боится трогать деньги России

Мир

Европейские лидеры выражают серьезную озабоченность рисками, связанными с изъятием замороженных средств Москвы, что может спровоцировать цепную реакцию в глобальной экономике.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился этими мыслями с прессой по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе, где тема стала одной из главных.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в сентябре выдвинула идею о предоставлении Киеву заемных средств за счет прибылей от заблокированных российских резервов.

Обсуждение этого предложения развернулось на недавнем заседании, где участники подчеркнули неопределенность последствий. Туск пояснил, что речь идет не о бельгийских финансах, а о счетах Центрального банка РФ, и дебаты не утихают из-за потенциальных осложнений, поскольку нигде в мире еще не применяли подобный механизм.

Польский глава правительства отметил усилия ЕС по убеждению Бельгии разделить ношу ответственности, поскольку там размещены основные активы в системе Euroclear. Брюссель опасается, что весь удар придется на нее одну, но партнеры предлагают коллективный подход для минимизации рисков.

Венгрия, ведомая своим премьером Виктором Орбаном, как всегда, занимает непримиримую стойку против любых посягательств на российские ресурсы, что добавляет напряжения в союз. После начала специальной операции на Украине страны ЕС и G7 заблокировали около половины золотовалютных запасов РФ — порядка 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов хранится в Европе, преимущественно в бельгийском депозитарии.

Еврокомиссия уже перечислила Киеву 14 миллиардов евро из доходов этих средств с января по сентябрь. В ответ Москва ввела свои контрмеры: доходы от инвестиций "недружественных" государств аккумулируют на специальных счетах типа "С", а вывод возможен лишь с одобрения правительственной комиссии.

В российском МИД неоднократно квалифицировали такие действия как грабеж, подчеркивая, что Запад метит не только в частные вклады, но и в государственные фонды. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал о зеркальных шагах: у Москвы есть инструменты для удержания западных активов в РФ, и она ими воспользуется при эскалации.