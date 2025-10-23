В Вашингтоне, в стенах Белого дома, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал резкое заявление, которое вызвало бурю обсуждений.
Он прямо предупредил, что власти будут беспощадны к тем, кто пытается завозить запрещенные вещества на территорию страны. По словам лидера нации, такие нарушители столкнутся с крайними мерами, включая лишение жизни, чтобы пресечь эту угрозу на корню.
Трамп подчеркнул, что его администрация не намерена тратить время на бюрократические формальности.
Вместо того чтобы обращаться к законодателям за официальным разрешением на полномасштабную кампанию против международных синдикатов, поставляющих яды, Белый дом сосредоточится на прямых действиях. Это заявление прозвучало на брифинге для прессы и сразу стало одной из главных тем в американских СМИ, подчеркивая решимость Трампа в вопросах национальной безопасности.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.