Взрывной план Трампа: США будут убивать всех, кто привозит наркотики

Мир

В Вашингтоне, в стенах Белого дома, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал резкое заявление, которое вызвало бурю обсуждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он прямо предупредил, что власти будут беспощадны к тем, кто пытается завозить запрещенные вещества на территорию страны. По словам лидера нации, такие нарушители столкнутся с крайними мерами, включая лишение жизни, чтобы пресечь эту угрозу на корню.

Трамп подчеркнул, что его администрация не намерена тратить время на бюрократические формальности.

Вместо того чтобы обращаться к законодателям за официальным разрешением на полномасштабную кампанию против международных синдикатов, поставляющих яды, Белый дом сосредоточится на прямых действиях. Это заявление прозвучало на брифинге для прессы и сразу стало одной из главных тем в американских СМИ, подчеркивая решимость Трампа в вопросах национальной безопасности.