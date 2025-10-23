Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь смотрит в ответ: как темнота отражает наши скрытые тревоги и заставляет сердце биться чаще
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте
Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается
Опытные водители теряют страх: дорога отвечает им холодным безразличием
7:2 в матче с Байером: Сафонов оценил победу ПСЖ, но удивил заявлением о своем будущем в клубе
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Звёздный сосед злится: как Земля переживает солнечные бури
Сковорода вместо духовки: хитрый способ приготовить лазанью без лишней мороки

Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов

Мир

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с объяснением позиции своей страны в спорах ЕС по поводу российских финансовых резервов.

орбан
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
орбан

По его словам, Будапешт отказался одобрять план по использованию прибылей от замороженных средств Москвы, поскольку получил сигналы о готовности Кремля к симметричным шагам в ответ. Это решение подчеркивает растущий разлад в европейском клубе, где Венгрия традиционно отстаивает прагматичный подход.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Еда и рецепты
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Последние материалы
5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов
Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического
€300 млрд на грани пропасти: Европа боится трогать деньги России
Природа устроила беспорядок — убираем с выгодой: листья можно не сгребать, а монетизировать
Взрывной план Трампа: США будут убивать всех, кто привозит наркотики
Враг внутри: как психоз превращает жизнь в кошмар наяву — шаг от стресса до бездны
Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов
Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС
Кошкам не нужен хозяин, но нужен его запах: сон в ногах оказался древним инстинктом выживания
Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.