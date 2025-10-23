Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с объяснением позиции своей страны в спорах ЕС по поводу российских финансовых резервов.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ орбан

По его словам, Будапешт отказался одобрять план по использованию прибылей от замороженных средств Москвы, поскольку получил сигналы о готовности Кремля к симметричным шагам в ответ. Это решение подчеркивает растущий разлад в европейском клубе, где Венгрия традиционно отстаивает прагматичный подход.