Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгерский лидер Виктор Орбан снова демонстрирует жесткую линию в европейской политике, объявив о временном успехе в блокировке ключевых инициатив по Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Rbalint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Венгры

По его словам, Будапешт сумел приостановить переговоры о присоединении Киева к Евросоюзу, а также помешать выделению новой порции финансовой помощи. Это заявление прозвучало на фоне нарастающего напряжения в Брюсселе, где венгерская позиция уже не раз вызывала раздражение у партнеров.