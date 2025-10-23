Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан снова демонстрирует жесткую линию в европейской политике, объявив о временном успехе в блокировке ключевых инициатив по Украине.
По его словам, Будапешт сумел приостановить переговоры о присоединении Киева к Евросоюзу, а также помешать выделению новой порции финансовой помощи. Это заявление прозвучало на фоне нарастающего напряжения в Брюсселе, где венгерская позиция уже не раз вызывала раздражение у партнеров.
