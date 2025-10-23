Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века

Белый дом пытается разрядить напряжение на Ближнем Востоке, где недавние парламентские маневры в Иерусалиме встряхнули регион.

Президент США Дональд Трамп заверил, что Израиль не намерен предпринимать шаги по присоединению Западного берега реки Иордан, отвечая на опасения относительно влияния на мирный процесс. По его словам, поводов для тревоги нет, и никаких действий в этом направлении не предвидится.

События развивались стремительно: в среду израильский парламент в первом чтении поддержал инициативу о расширении суверенитета над зонами с еврейскими поселениями на спорной территории.

Автором законопроекта выступил независимый депутат Ави Маоз, который проигнорировал призыв премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить процедуру. Голосование прошло на фоне прибытия американской делегации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, а также специальных эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.