Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь смотрит в ответ: как темнота отражает наши скрытые тревоги и заставляет сердце биться чаще
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте
Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается
Опытные водители теряют страх: дорога отвечает им холодным безразличием
7:2 в матче с Байером: Сафонов оценил победу ПСЖ, но удивил заявлением о своем будущем в клубе
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Звёздный сосед злится: как Земля переживает солнечные бури
Сковорода вместо духовки: хитрый способ приготовить лазанью без лишней мороки

Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века

Мир

Белый дом пытается разрядить напряжение на Ближнем Востоке, где недавние парламентские маневры в Иерусалиме встряхнули регион.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что Израиль не намерен предпринимать шаги по присоединению Западного берега реки Иордан, отвечая на опасения относительно влияния на мирный процесс. По его словам, поводов для тревоги нет, и никаких действий в этом направлении не предвидится.

События развивались стремительно: в среду израильский парламент в первом чтении поддержал инициативу о расширении суверенитета над зонами с еврейскими поселениями на спорной территории.

Автором законопроекта выступил независимый депутат Ави Маоз, который проигнорировал призыв премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить процедуру. Голосование прошло на фоне прибытия американской делегации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, а также специальных эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Происшествия
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Последние материалы
5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов
Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического
€300 млрд на грани пропасти: Европа боится трогать деньги России
Природа устроила беспорядок — убираем с выгодой: листья можно не сгребать, а монетизировать
Взрывной план Трампа: США будут убивать всех, кто привозит наркотики
Враг внутри: как психоз превращает жизнь в кошмар наяву — шаг от стресса до бездны
Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов
Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС
Кошкам не нужен хозяин, но нужен его запах: сон в ногах оказался древним инстинктом выживания
Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.