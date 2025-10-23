Фентаниловый капкан: Си Цзиньпину грозят из-за ядовитого зелья

Вашингтон усиливает давление на главного поставщика опиоидного яда, который ежегодно уносит десятки тысяч американских жизней.
Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с главой Китая Си Цзиньпином, где ключевой темой станет борьба с незаконным ввозом фентанила через границу. Это заявление прозвучало во время общения с прессой, подчеркивая растущую озабоченность Белого дома эскалацией наркотрафика.
