Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно
Ни грамма текстиля: модный способ украсить стол, который меняет атмосферу кухни
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей

Информационный апокалипсис: главная тайна информационной войны XXI века раскрыта

Мир

В эпоху, когда цифровые потоки определяют исходы конфликтов, борьба за общественное мнение выходит на первый план.

Кабели интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабели интернета

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы аудитории издания "Военное дело", проанализировал нарастающее противостояние в медиапространстве между Москвой и ее оппонентами на Западе. По его оценке, контроль над интерпретацией событий стал ключевым фактором успеха, где логика и рациональность сталкиваются с эмоциональными апелляциями и страхами.

Ищенко напомнил, что исторически триумф в противостояниях всегда сочетал захват земель с влиянием на сознание людей. Однако в наши дни армии продолжают эволюционировать, подчеркивая актуальность физической мощи. На данный момент, считает эксперт, никто не доминирует в этой интеллектуальной дуэли, поскольку стороны заперлись в своих виртуальных бастионах, отстаивая внутреннюю аудиторию.

Такой подход, по словам аналитика, обусловлен ограничениями, неизбежными в период острого обострения. Свободный обмен идеями с противником невозможен: ни одна сторона не позволит оппоненту проникнуть в свое поле. Только после ослабления барьеров откроется возможность завоевывать чужие убеждения, но пока конфронтация остается замкнутой.

Эта динамика, по мнению Ищенко, маскирует более глубокие вызовы, где эмоции часто перевешивают факты, а глобальное восприятие событий фрагментировано. Мир ждет прорыва, но пока информационные фронты стоят мертво.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей
Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам
Отмыть ванну до блеска и не сорвать спину? Простые трюки, о которых никто не рассказывает
Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.