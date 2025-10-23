Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России

США ожидают, что новые санкции против России нанесут Москве ощутимый экономический ущерб. Об этом на пресс-брифинге заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос журналистов о степени воздействия очередного пакета ограничений.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

"Значительно", — ответила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на вопрос о том, насколько сильно санкции повлияют на Москву.

Вашингтон усиливает давление

Левитт подчеркнула, что Белый дом рассматривает новые рестрикции как инструмент давления, направленный на "ослабление экономических возможностей России". По её словам, администрация президента Дональда Трампа продолжает координировать действия с союзниками в Европе и Азии, чтобы усилить эффект от санкций.

"Вашингтон ждёт, что новые санкции причинят вред России", — добавила Левитт.

Официальный представитель отметила, что меры затронут, прежде всего, финансовый сектор, экспортные направления и доступ российских компаний к зарубежным технологиям.

Санкции как часть политической стратегии

По мнению аналитиков, шаг Белого дома носит не только экономический, но и политический характер. Новые ограничения совпали по времени с отменой Трампом встречи с президентом России Владимиром Путиным, что эксперты расценивают как попытку продемонстрировать жёсткость позиции США.

Американская администрация, по данным СМИ, также рассматривает возможность дополнительных мер в энергетической и логистической сферах. Однако конкретные детали пока не раскрываются, чтобы сохранить давление на Москву и не дать российской стороне заранее подготовиться.

Реакция и последствия

В российском экспертном сообществе считают, что очередной санкционный пакет вряд ли приведёт к серьёзным изменениям в экономике, поскольку Москва за последние годы адаптировалась к внешнему давлению. Тем не менее, новые ограничения могут затруднить работу отдельных отраслей, связанных с импортом оборудования и финансированием через западные каналы.