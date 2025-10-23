Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват

Мир

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпом продвижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, подчеркнув, что глава государства критикует подход обеих сторон и ожидает более активных шагов к переговорам.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

"Президент длительное время выражал разочарование Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно", — заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Недовольство ходом переговоров

По словам Левитт, Трамп на протяжении последних месяцев неоднократно подчёркивал, что мирное соглашение невозможно без реальной заинтересованности обеих сторон. Президент считает, что ни Москва, ни Киев пока не демонстрируют готовности к компромиссу, а дипломатические контакты фактически зашли в тупик.

Левитт отметила, что Трамп рассматривает дипломатическое урегулирование как приоритет и убеждён, что затягивание конфликта несёт риски не только для региона, но и для всей системы международной безопасности.

"Обе стороны должны быть заинтересованы"

По словам представителя Белого дома, президент придерживается мнения, что любая "хорошая мирная сделка" возможна лишь тогда, когда обе стороны осознают взаимную выгоду и готовы уступать.

"Для переговоров о хорошей мирной сделке обе стороны должны быть заинтересованы", — подчеркнула Левитт.

Эта позиция Трампа согласуется с его предыдущими заявлениями, сделанными ещё в предвыборный период, когда он обещал "заставить стороны сесть за стол переговоров" и завершить конфликт в короткие сроки.

Контекст и реакция

По данным американских СМИ, администрация Трампа пытается выстроить новую линию дипломатического давления, нацеленную на возобновление диалога между Москвой и Киевом. При этом президент продолжает придерживаться осторожного подхода, избегая прямых поставок вооружений Украине.

Политические обозреватели отмечают, что слова Левитт отражают стремление Белого дома сбалансировать давление "ястребов" в Конгрессе и собственную стратегию постепенного сближения сторон через третьи страны.