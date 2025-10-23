Трамп играет в две игры: отмена встречи с Путиным и новые санкции — что дальше

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Венгрии, и одновременно объявил о введении новых санкций против Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Vladimir Putin & Donald Trump in Helsinki, 16 July 2018 (8)

Это решение, по мнению экспертов, демонстрирует, что давление со стороны политических "ястребов" в Вашингтоне и Европе оказывает влияние даже на тех лидеров, кто традиционно выступал за диалог.

"Несмотря на то, что Трамп перенес намечавшуюся встречу в Будапеште, он все-таки не стал предоставлять новые вооружения Украине, что в любом случае является позитивным исходом", — отметил политолог, американист Малек Дудаков.

Давление "ястребов" и двойная стратегия Трампа

Как пояснил эксперт, последние решения президента США следует рассматривать как часть сложной политической игры. С одной стороны, Трамп вынужден учитывать давление со стороны конгресса, Пентагона и союзников по НАТО, которые требуют от него "жёсткости" в отношении России. С другой стороны, он старается сохранить пространство для манёвра, избегая прямого конфликта и оставляя возможность для будущих переговоров, цитирует политолога Газета.Ru.

По мнению Дудакова, новые санкции носят во многом символический характер. Россия уже адаптировалась к ограничениям и сумела переориентировать торговлю, особенно в энергетическом секторе. Это, считает эксперт, позволит Трампу в будущем ссылаться на их неэффективность, чтобы отказаться от дальнейшего усиления санкционного давления.

Санкции против энергоресурсов и международные риски

Особое внимание политолог обратил на возможность введения ограничений в энергетической сфере. По его словам, Трамп может использовать тему санкций против российских энергоресурсов как инструмент в переговорах с Индией и Китаем - ключевыми покупателями российской нефти. Однако, считает Дудаков, навязать этим странам выгодные для США условия практически невозможно, поскольку обе страны стремятся к энергетической независимости и имеют устойчивые связи с Москвой.

Почему встреча была отменена

Трамп заявил, что решение об отмене встречи с Путиным в Будапеште было связано с "неподходящим моментом". Он подчеркнул, что не увидел перспективы достичь желаемого результата, но не исключил проведения переговоров в будущем.

"Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", — заявил Дональд Трамп.

Реакция и возможные последствия

Политические наблюдатели отмечают, что решение Трампа усилило напряжение в международных отношениях, но при этом не стало неожиданностью. Администрация США традиционно балансирует между попытками диалога и демонстрацией силы. По мнению Дудакова, Трамп действует прагматично: он не стремится "обрушить экономику России", а скорее хочет ослабить давление внутри страны со стороны сторонников более жёсткой линии.

Эксперт считает, что нынешние шаги американского президента — попытка выиграть время и одновременно укрепить переговорные позиции США перед серией предстоящих встреч с лидерами других государств.