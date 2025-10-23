В Госдуме объяснили решение Трампа отменить встречу с Путиным в Будапеште

Решение Дональда Трампа об отмене переговоров с Владимиром Путиным связано с отсутствием гарантий безопасности со стороны Европы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

Журова пояснила, что отмена встречи могла быть вызвана позицией европейских стран, которые не готовы брать на себя ответственность за безопасность перелета. Она напомнила, что Польша открыто заявила о невозможности обеспечить безопасность маршрута, что сделало проведение саммита в Европе проблематичным.

"Европейские страны не готовы гарантировать безопасность полета, и именно это стало ключевым препятствием для организации встречи. Если бы переговоры проходили, например, на Аляске, где лично Трамп мог бы контролировать все вопросы безопасности, ситуация была бы иной. В Европе таких гарантий он дать не может", — отметила Журова.

По словам депутата, переговоры, вероятнее всего, состоятся позже и в другом месте, когда стороны получат необходимые гарантии. Она также подчеркнула, что подобные встречи должны быть максимально подготовлены и иметь конкретный результат, например, подписание мирного соглашения.

Журова добавила, что на позицию американского президента могла повлиять его встреча с Владимиром Зеленским, которая, по ее мнению, оказалась напряженной и не принесла ожидаемых результатов.