Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
Полюса не блуждали, а танцевали по правилам: новая модель переворачивает представления о Земле
Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм

В Госдуме объяснили решение Трампа отменить встречу с Путиным в Будапеште

Мир

Решение Дональда Трампа об отмене переговоров с Владимиром Путиным связано с отсутствием гарантий безопасности со стороны Европы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

Журова пояснила, что отмена встречи могла быть вызвана позицией европейских стран, которые не готовы брать на себя ответственность за безопасность перелета. Она напомнила, что Польша открыто заявила о невозможности обеспечить безопасность маршрута, что сделало проведение саммита в Европе проблематичным.

"Европейские страны не готовы гарантировать безопасность полета, и именно это стало ключевым препятствием для организации встречи. Если бы переговоры проходили, например, на Аляске, где лично Трамп мог бы контролировать все вопросы безопасности, ситуация была бы иной. В Европе таких гарантий он дать не может", — отметила Журова.

По словам депутата, переговоры, вероятнее всего, состоятся позже и в другом месте, когда стороны получат необходимые гарантии. Она также подчеркнула, что подобные встречи должны быть максимально подготовлены и иметь конкретный результат, например, подписание мирного соглашения.

Журова добавила, что на позицию американского президента могла повлиять его встреча с Владимиром Зеленским, которая, по ее мнению, оказалась напряженной и не принесла ожидаемых результатов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.