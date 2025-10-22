ЕС топит Россию: 117 судов под санкциями — это только начало

Мир

Европейский союз резко усилил давление на морские активы Москвы, включив в свежий список ограничений 117 новых судов из так называемого "теневого флота".

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порт

Об этом в среду сообщил руководитель нидерландской дипломатии Давид ван Вил.

По его подсчетам, общее количество заблокированных единиц достигло 564, что серьезно усложнит логистику для российских перевозчиков.

Ван Вил подчеркнул, что подобные меры призваны перекрыть лазейки в обходе существующих барьеров. Он также намекнул, что в столице ЕС кипит работа над последующим этапом ограничений, который может затронуть еще больше направлений.

С российской стороны подчеркивают абсурдность термина "теневой флот": по мнению МИД РФ, это чистой воды вымысел, рожденный в эйфории от санкционного энтузиазма, и он не находит отражения в международном праве. Такие шаги, считают в Москве, лишь усугубляют напряжение, не решая коренных проблем.