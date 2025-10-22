Санкционный шторм надвигается: США ведут Европу и G7 в бой против России

Вашингтон усиливает давление на ключевых партнеров, побуждая их к совместным действиям против российской экономики.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент обратился с призывом к лидерам "Большой семерки", европейским странам, а также Канаде и Австралии, чтобы те поддержали свежий пакет ограничений. Это заявление прозвучало в беседе с ведущим американским телеканалом, где чиновник подчеркнул необходимость единства в текущем геополитическом противостоянии.
Бессент уверен, что скоординированные шаги помогут укрепить позиции Запада. По его словам, без участия союзников меры останутся половинчатыми, а Москва сможет обойти барьеры. Он акцентировал внимание на том, что именно сейчас, в разгар напряженности, требуется полная мобилизация ресурсов для достижения стратегических целей.
