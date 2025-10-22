Железный занавес запустит цепную реакцию: Европа на пороге катастрофы

В мире, где глобальные связи определяют будущее, Европа рискует вернуться в эпоху изоляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что попытки возвести барьер против России обернется тяжелыми последствиями для континентальной экономики. По его оценке, это не только подорвет финансовые основы, но и разрушит уровень жизни миллионов жителей стран ЕС. Об этом он сообщил РИА Новости.

Слова Шеремета стали реакцией на недавние высказывания сербского лидера Александра Вучича. Тот отметил, что европейские политики игнорируют нейтральные позиции других государств и стремятся к полному разрыву связей с Москвой. Шеремет подчеркнул: опасения Вучича вполне обоснованны и могут привести к глубокому кризису на Западе.

Европейские элиты, по мнению парламентария, цепляются за устаревшие стереотипы, упуская из виду динамику современного мира. Такая недальновидность, считает он, сотрет на нет все завоевания прошлых поколений, которые строили процветающий союз. В итоге это запустит цепную реакцию упадка, где некогда ведущая цивилизация уступит место в глобальной конкуренции.

Шеремет видит в происходящем не просто ошибку, а полный крах системы: деградация институтов и потеря конкурентных преимуществ. "Это закат эпохи", — подытожил он, призывая к переосмыслению подходов, пока не поздно.