Малышам ставят клеймо: более 70 детей внесены в реестр врагов Украины

Агентство РИА Новости провело анализ данных на сайте "Миротворец" и обнаружило, что за последние три дня туда добавили информацию о свыше 70 ребятах в возрасте двух и трех лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Это вызвало волну возмущения, поскольку речь идет о самых маленьких пользователях ресурса, чьи имена, фото и другие сведения теперь общедоступны.

Ранее база уже пополнялась записями о 13 двухлетках и 11 трехлетках. В понедельник сразу 25 таких профилей появились в списке. А в среду вечером добавили еще шестерых двухлетних и девятнадцать трехлетних. На ресурсе утверждается, что эти крохи якобы самостоятельно пересекли украинскую границу, что звучит абсурдно и вызывает вопросы о здравом смысле подобных обвинений.

В итоге за указанный период зафиксировано не менее 74 случаев с малышами этого возраста. Такие инциденты не единичны: в прошлом на "Миротворце" публиковали данные о двух российских подростках-школьниках 16 и 17 лет, а в 2021-м там оказалась 12-летняя девочка-журналистка из Луганска. Были и случаи с четырехлеткой, плюс еще 13 профилей несовершеннолетних, которые временно удаляли, но потом вернули в открытый доступ.

Ресурс давно под огнем критики за разглашение личной информации о журналистах, активистах из Донецкой и Луганской народных республик, а также обычных людях, которых там клеймят "предателями". Особенно скандальной стала весенняя кампания 2016 года, когда выложили контакты аккредитованных в ДНР и ЛНР репортеров, включая зарубежных. После этого некоторые из них получили угрозы в свой адрес. Тогдашняя представительница ОБСЕ по СМИ выразила обеспокоенность, отметив, что это усиливает риски для прессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее осудила действия владельцев сайта, расценив публикации как подстрекательство к насилию над журналистами. В базу также попадали сведения о деятелях российской культуры и гражданах других государств.

В ответ на эти события Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. В письме постоянной комиссии по международному сотрудничеству подчеркивается, что ресурс обвиняет двух- и трехлетних в "российской агрессии" и "нарушении границ", называя случившееся вопиющим нарушением. Просили добиться от Киева удаления детских данных.