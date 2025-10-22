Тюрьма полыхает: Саркози угрожают смертью за решеткой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Мир

Парижская прокуратура инициировала проверку после того, как бывшему президенту Франции Николя Саркози, недавно заключенному под стражу, поступили угрозы расправы от сокамерников.

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Сена

Трое осужденных из тюрьмы Санте арестованы, информирует телеканал BFMTV.

Видеоролики с оскорблениями и запугиваниями в адрес политика быстро разлетелись по социальным сетям. Один из узников заснял их внутри заведения, что и спровоцировало официальное вмешательство. По данным ведомства, следственные действия стартовали сразу после обнаружения этих материалов.

Сотрудники исправительного учреждения выявили локацию съемки и провели тщательный досмотр. В одной из камер нашли два мобильных устройства, которые тут же конфисковали, уточняет радиостанция Europe 1. Кроме уголовного дела, против задержанных запустили внутреннее дисциплинарное производство — их, вероятно, скоро переведут в другие места заключения.

Саркози перевели в Санте во вторник, где он начнет отбывать пятилетний приговор по обвинению в использовании ливийских средств для предвыборной гонки 2007 года. Для его защиты приставили пару охранников из элитного полицейского отряда, работающих в сменном режиме. Глава французского МВД Лоран Нуньес объяснил это решение повышенными рисками, хотя детали не раскрыл.

Дело тянется с 2012 года, когда издание Mediapart обнародовало бумаги о переводе 50 миллионов евро от ливийских властей на нужды кампании. В 2016-м франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин признался в доставке чемоданов с наличкой на 5 миллионов евро в министерство внутренних дел, возглавляемое тогда Саркози. Дважды средства передавались его советнику Клоду Геану, один раз — напрямую кандидату.

В 2018-м экс-лидера обвинили в взяточничестве, нелегальном спонсорстве выборов и растрате зарубежных фондов. Осенью 2020-го Такиеддин взял слова обратно, отказавшись от претензий к Саркози.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
