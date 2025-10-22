Тюрьма полыхает: Саркози угрожают смертью за решеткой

Парижская прокуратура инициировала проверку после того, как бывшему президенту Франции Николя Саркози, недавно заключенному под стражу, поступили угрозы расправы от сокамерников.

Трое осужденных из тюрьмы Санте арестованы, информирует телеканал BFMTV.

Видеоролики с оскорблениями и запугиваниями в адрес политика быстро разлетелись по социальным сетям. Один из узников заснял их внутри заведения, что и спровоцировало официальное вмешательство. По данным ведомства, следственные действия стартовали сразу после обнаружения этих материалов.

Сотрудники исправительного учреждения выявили локацию съемки и провели тщательный досмотр. В одной из камер нашли два мобильных устройства, которые тут же конфисковали, уточняет радиостанция Europe 1. Кроме уголовного дела, против задержанных запустили внутреннее дисциплинарное производство — их, вероятно, скоро переведут в другие места заключения.

Саркози перевели в Санте во вторник, где он начнет отбывать пятилетний приговор по обвинению в использовании ливийских средств для предвыборной гонки 2007 года. Для его защиты приставили пару охранников из элитного полицейского отряда, работающих в сменном режиме. Глава французского МВД Лоран Нуньес объяснил это решение повышенными рисками, хотя детали не раскрыл.

Дело тянется с 2012 года, когда издание Mediapart обнародовало бумаги о переводе 50 миллионов евро от ливийских властей на нужды кампании. В 2016-м франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин признался в доставке чемоданов с наличкой на 5 миллионов евро в министерство внутренних дел, возглавляемое тогда Саркози. Дважды средства передавались его советнику Клоду Геану, один раз — напрямую кандидату.

В 2018-м экс-лидера обвинили в взяточничестве, нелегальном спонсорстве выборов и растрате зарубежных фондов. Осенью 2020-го Такиеддин взял слова обратно, отказавшись от претензий к Саркози.