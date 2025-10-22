Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент упрекнул Кремль в двуличии на фоне попыток уладить ситуацию вокруг Украины.
В беседе с ведущими делового канала он выразил сожаление, что Москва не демонстрирует искренности в диалоге, на которую полагались американские партнеры.
Такой выпад подчеркивает растущую фрустрацию в Вашингтоне, где ожидали прозрачности от оппонентов. Бессент намекнул, что отсутствие открытости тормозит прогресс и усиливает взаимное недоверие.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?