Переговоры в тупике: Бессент заявил, что Путин играет нечестно

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент упрекнул Кремль в двуличии на фоне попыток уладить ситуацию вокруг Украины.

В беседе с ведущими делового канала он выразил сожаление, что Москва не демонстрирует искренности в диалоге, на которую полагались американские партнеры.

Такой выпад подчеркивает растущую фрустрацию в Вашингтоне, где ожидали прозрачности от оппонентов. Бессент намекнул, что отсутствие открытости тормозит прогресс и усиливает взаимное недоверие.