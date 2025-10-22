Переговоры на грани срыва: Трамп разочарован Москвой

Министр финансов США Скотт Бессент передал, что Дональд Трамп испытывает досаду из-за медленного продвижения диалога по разрешению ситуации на Украине.
В разговоре с журналистами ведущего американского канала он отметил, что глава государства недоволен темпами процесса.
Ранее сам Трамп, комментируя перспективы личной встречи с Владимиром Путиным, уточнил, что окончательное решение еще не вынесено, поскольку он не желает тратить силы зря. При этом американский лидер пообещал в ближайшие 48 часов обнародовать планы своей команды относительно возможных контактов с российским коллегой.
На минувшей неделе состоялся очередной, восьмой по счету в этом году, телефонный обмен мнениями между президентами двух стран. После полуторачасового диалога помощник Путина Юрий Ушаков объявил о скором старте подготовки к очной встрече, которая, вероятно, пройдет в венгерской столице. Идею Будапешта выдвинул Трамп, и она получила одобрение со стороны Москвы.
