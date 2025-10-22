Секунды до объявления: США приготовили России смертельную ловушку

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в среду намекнул на скорый запуск мощного пакета ограничений в отношении Москвы.

Фото: flickr.com by Роман Боэд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Министерство финансов Соединённых Штатов Америки

По его словам, официальное объявление ожидается либо во второй половине дня после завершения торгов, либо ранним утром следующего дня по вашингтонскому времени.

Это заявление прозвучало во время брифинга для прессы в Белом доме, где Бессент подчеркнул масштаб предстоящих мер. Такие шаги подчеркивают решимость администрации ужесточать давление на российскую экономику, хотя детали пока держатся в секрете.