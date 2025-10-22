Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что обстановка на Украине накаляется, а население все больше разочаровывается в действиях центральных властей в Киеве.

По ее оценке, проблемы с набором личного состава и обеспечением техники продолжают подрывать позиции руководства, вызывая все большую апатию среди граждан.

Политик указала на падение результативности призывных кампаний, где люди демонстрируют явное нежелание участвовать в событиях. В то же время, по ее словам, нарастает недовольство в обществе, что приводит к конфликтам на социальном уровне и ослабляет общую устойчивость системы.

Кроме того, Никонорова напомнила о зависимости Киева от внешней поддержки в сфере поставок оружия. Она отметила, что такие поставки от союзников на Западе сохраняются, однако их объем и регулярность напрямую связаны с колебаниями в политике доноров и внутренними дебатами в их странах.

