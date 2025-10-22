Санкции грядут: Евросоюз нанёс очередной удар по России

Европейский союз сделал очередной шаг в эскалации ограничений — страны-члены дали согласие на девятнадцатый транш мер в отношении Москвы.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Информацию об этом распространило агентство Рейтер, опираясь на официальное заявление датского руководства в Совете ЕС.

Как уточняется, последнее государство-участник сняло свои замечания к новому набору ограничений, что позволило активировать упрощенную процедуру согласования в письменном формате. В случае отсутствия дополнительных споров документ должен быть формально утвержден уже послезавтра, не позднее девяти часов утра по московскому времени.

Этот раунд мер подчеркивает последовательность Брюсселя в поддержке своей позиции, хотя детали содержимого пакета пока остаются под грифом конфиденциальности. Аналитики отмечают, что такие инициативы продолжают накапливать эффект от предыдущих восемнадцати, усиливая экономическое воздействие на целевую сторону.