Мир

Европейский союз сделал очередной шаг в эскалации ограничений — страны-члены дали согласие на девятнадцатый транш мер в отношении Москвы.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Информацию об этом распространило агентство Рейтер, опираясь на официальное заявление датского руководства в Совете ЕС.

Как уточняется, последнее государство-участник сняло свои замечания к новому набору ограничений, что позволило активировать упрощенную процедуру согласования в письменном формате. В случае отсутствия дополнительных споров документ должен быть формально утвержден уже послезавтра, не позднее девяти часов утра по московскому времени.

Этот раунд мер подчеркивает последовательность Брюсселя в поддержке своей позиции, хотя детали содержимого пакета пока остаются под грифом конфиденциальности. Аналитики отмечают, что такие инициативы продолжают накапливать эффект от предыдущих восемнадцати, усиливая экономическое воздействие на целевую сторону.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
