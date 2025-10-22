Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этикетка лжёт: украинские продукты в Польше оказались отравой

Мир

В сентябре 2025 года польская инспекция по контролю качества агропродовольственной продукции (IJHARS) организовала масштабные рейды по магазинам, реализующим товары из Украины.

Флаги Польши и Украина
Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаги Польши и Украина

Всего обследовались 52 торговые точки — 42 обычных и 10 интернет-магазинов, — где изучили 359 партий импортных изделий. В итоге проблемы обнаружились в 41 из них, что вызвало серьезную обеспокоенность у регуляторов.

Специалисты чаще всего фиксировали несоответствия в оформлении упаковки: отсутствовали надписи на польском, не указывался полный список компонентов, даты реализации или данные об аллергенах. Напоминают контролеры, что импорт из стран вне Евросоюза, включая Украину, обязан полностью отвечать местным и общим европейским стандартам. Этикетки требуют детального описания ингредиентов, сведений о потенциальных аллергенах, nutritional value и срока хранения — и все это на языке хозяина рынка.

Особо пострадали сладости: свыше 71% партий кондитерских изделий не прошли проверку из-за дефектов в этикетках и неполных описаний содержимого. Еще хуже ситуация с морепродуктами — нарушения отметили в почти 78% случаев, где игнорировались детали о способах добычи или инструментах рыбалки.

Не обошли стороной и другие категории: переработанные фрукты с овощами показали 58% дефектов, мясные изделия — чуть больше 59%, безалкогольные напитки — 64%. Даже пиво и крепкий алкоголь не избежали критики: 32% и 26% партий соответственно имели огрехи в маркировке.

В ответ на такие находки власти инициировали 44 административных производства, грозящие солидными санкциями. Пока что выписано девять взысканий, и инспекция обещает ужесточать надзор, чтобы защитить потребителей от рисков.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
