Секретный рейд Пентагона: уничтожение наркосудна в Тихом океане

В среду министр обороны США Пит Хегсет сообщил о проведении специальной операции в восточной части Тихого океана.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo ВМС США

По его словам, американские силы нанесли точечный удар по кораблю, который принадлежал группе, официально признанной террористической, и использовался для тайной доставки запрещенных веществ. Разведданные подтвердили, что транспортное средство двигалось по маршрутам, известным как пути наркотрафика.

На борту находились двое членов преступного синдиката, которые погибли в результате атаки. Хегсет отметил, что ни один из военнослужащих США не получил повреждений во время миссии. Он также подчеркнул решимость Вашингтона продолжать подобные превентивные меры против сетей, вовлеченных в торговлю наркотиками и экстремистскую деятельность.

"Такие структуры угрожают безопасности наших граждан и не смогут укрыться ни в одной точке Западного полушария", — добавил глава Пентагона в своем обращении.

По данным местных СМИ, это уже восьмой случай, когда ВВС США ликвидируют подобное судно под видом борьбы с незаконным оборотом веществ. Однако предыдущие инциденты ограничивались южными акваториями Карибского моря, что делает нынешнюю акцию заметным сдвигом в географии операций.