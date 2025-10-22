Секретный рейд Пентагона: уничтожение наркосудна в Тихом океане

В среду министр обороны США Пит Хегсет сообщил о проведении специальной операции в восточной части Тихого океана.
По его словам, американские силы нанесли точечный удар по кораблю, который принадлежал группе, официально признанной террористической, и использовался для тайной доставки запрещенных веществ. Разведданные подтвердили, что транспортное средство двигалось по маршрутам, известным как пути наркотрафика.
На борту находились двое членов преступного синдиката, которые погибли в результате атаки. Хегсет отметил, что ни один из военнослужащих США не получил повреждений во время миссии. Он также подчеркнул решимость Вашингтона продолжать подобные превентивные меры против сетей, вовлеченных в торговлю наркотиками и экстремистскую деятельность.
"Такие структуры угрожают безопасности наших граждан и не смогут укрыться ни в одной точке Западного полушария", — добавил глава Пентагона в своем обращении.
По данным местных СМИ, это уже восьмой случай, когда ВВС США ликвидируют подобное судно под видом борьбы с незаконным оборотом веществ. Однако предыдущие инциденты ограничивались южными акваториями Карибского моря, что делает нынешнюю акцию заметным сдвигом в географии операций.
