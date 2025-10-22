Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто прибыл в американский Госдепартамент для беседы с госсекретарём Марко Рубио.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сийярто

Корреспондент РИА Новости отметил, что делегация подъехала к зданию около двух часов дня по местному времени, что соответствует девяти вечера по Москве.

Такая встреча происходит на фоне недавних контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. На минувшей неделе Владимир Путин и Дональд Трамп завершили очередной, восьмой по счёту в этом году, часовой разговор по телефону. По итогам диалога помощник российского президента Юрий Ушаков объявил о немедленном начале подготовки к личной встрече глав государств, где Будапешт рассматривается как потенциальная площадка.

Ушаков уточнил, что идею с венгерской столицей выдвинул Трамп, а Путин её одобрил. Это может стать сигналом для диалога, где Будапешт выступит нейтральным хабом.