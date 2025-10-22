Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто прибыл в американский Госдепартамент для беседы с госсекретарём Марко Рубио.
Корреспондент РИА Новости отметил, что делегация подъехала к зданию около двух часов дня по местному времени, что соответствует девяти вечера по Москве.
Такая встреча происходит на фоне недавних контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. На минувшей неделе Владимир Путин и Дональд Трамп завершили очередной, восьмой по счёту в этом году, часовой разговор по телефону. По итогам диалога помощник российского президента Юрий Ушаков объявил о немедленном начале подготовки к личной встрече глав государств, где Будапешт рассматривается как потенциальная площадка.
Ушаков уточнил, что идею с венгерской столицей выдвинул Трамп, а Путин её одобрил. Это может стать сигналом для диалога, где Будапешт выступит нейтральным хабом.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.