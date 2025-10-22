Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Бывший заместитель премьера Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин расценил свежую резолюцию Европарламента как прямое давление, вынуждающее Белград к потере независимости и превращению в сателлита Евросоюза.

По его мнению, документ, осуждающий реакцию властей на уличные волнения и требующий антироссийских мер, эхом отзывается ультиматумом Австро-Венгрии перед Первой мировой.

Европарламент в среду поддержал инициативу, которая ставит под вопрос интеграцию Сербии в ЕС, пока та не присоединится к санкциям против Москвы. Резолюция также критикует Белград за подход к демонстрациям, длящимся с ноября 2024-го. Вулин уверен, что согласие на такие условия сделало бы страну зависимой территорией, где иностранцы диктовали бы политику, включая признание Косово и отказ от связей с Россией или боснийскими сербами.

Политик добавил, что его отстранение от кабинета и с поста руководителя контрразведки БИА не ослабило натиск Брюсселя. По его словам, компромиссы лишь отдаляют Сербию от суверенитета и партнёрств с Москвой или Пекином, подчёркивая необходимость пересмотреть слепое движение к ЕС.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос ещё в марте намекнула Белграду, что Вулин не заслуживает места в новом составе после его слов о предпочтении БРИКС перед Евросоюзом и благодарности российским спецслужбам за содействие в подавлении протестов. В итоге он не попал в команду премьера Джуро Мацута, утверждённую парламентом 15 апреля, где большинство фигур из предыдущего правительства сохранили позиции.

Путь к членству в ЕС остаётся тернистым: статус кандидата — лишь старт. Турция ждёт с 1999-го, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Хорватия завершила процесс за десять лет, войдя в 2013-м.

