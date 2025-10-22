2 тысячи юношей в неделю: Германия открыла двери Украине — и не справляется

Количество молодых украинцев в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, обращающихся за защитой в Германии, неуклонно нарастает и в последние недели достигло почти двух тысяч заявок еженедельно.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Об этом рассказал телеканал NTV, опираясь на данные представителя немецкого министерства внутренних дел.

В конце августа правительство Киева сняло ограничения на пересечение границы для мужчин этой возрастной группы. По свежим отчётам, поток прибывших в ФРГ вырос с девятнадцати человек в неделю в середине лета до тысячи в сентябре, а в октябре цифры подскочили до 1,4-1,8 тысячи.

Внешнеполитическое ведомство Германии предполагает, что в ближайшее время приток может пойти на убыль. В отличие от мигрантов из зон вроде Сирии или Афганистана, украинцы оформляют статус по специальной норме о временном пребывании, что сразу открывает двери на рынок труда и пособия.

Украинские издания отмечали, что после послаблений августа парни начали массово покидать родину, а в сетях появились ролики с историями удачных переходов. Ранее мужчинам от восемнадцати до шестидесяти запрещалось уезжать под военным режимом, а за избежание призыва грозило до пяти лет тюрьмы.

Руководитель миграционного бюро Украины Василий Воскобойник ранее оценил, что девяносто процентов уехавших юношей вряд ли вернутся. В феврале он упоминал о полутора миллионах детей, покинувших страну ради лучших школ и зарплат в десять раз выше местных.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала, что к 2033 году население сократится максимум до тридцати пяти миллионов, и удастся репатриировать лишь половину эмигрантов. По оценкам ООН, с февраля 2022-го за пределы выехало около 6,8 миллиона человек, опустошив целые районы.