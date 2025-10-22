37 задержанных и один арестованный: в Армении разгорается политический скандал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Мир

В армянском городе Гюмри нарастает напряжение после уличной демонстрации в пользу опального градоначальника Вардана Гукасяна: число задержанных активистов достигло 37 человек.

Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армения

Об этом информирует пресс-служба местного следственного органа в свежем обновлении. Акция прошла в начале недели, и ее участники выразили несогласие с решением властей.

Сам Гукасян оказался за решеткой по приговору столичного суда — его поместили под стражу на 60 дней еще 21 октября. Ведомство ранее открыло производство по пунктам, связанным с хулиганством в толпе, помехой работе чиновников и давлением на судебный процесс, в ответ на события возле ратуши. Изначально полиция фиксировала 23 арестованных, на следующий день цифра подскочила до 33, а теперь превысила три десятка.

В ходе разбирательства к ответственности привлекут 19 фигур по обвинениям в уличных волнениях и саботаже правосудия, а еще 10 человек заподозрят в подстрекательстве к хаосу и аналогичных действиях. Это позволит глубже разобраться в мотивах собравшихся.

Защитник мэра Арамаис Айрапетян ранее пояснил прессе, что подзащитному вменяют корыстное преступление, но тот категорически отвергает претензии. Более того, адвокат указал на абсурд: большинство инцидентов в деле якобы случились в период с конца 2024-го по начало 2025-го, когда Гукасян уже не занимал пост.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
