Красная линия» пройдена: США внесли законопроект о террористической России

Американские законодатели продолжают эскалацию: в нижнюю палату Конгресса подан очередной проект, который предлагает зачислить Россию в разряд государств, поддерживающих экстремистские группы.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конгресс США

Как и в прошлых случаях, инициатива лишена каких-либо доказательств или обоснований — она просто фиксирует цель без аргументов. Документ с индексом H. R.5797 представил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, передав его на изучение в комитет по внешним связям.

Суть предложения сводится к включению Москвы в чёрный список, но полный вариант текста пока недоступен. Он появится в открытом доступе после обработки издательским подразделением Конгресса, что может затянуться из-за наплыва бумаг.

Тем временем в верхней палате аналогичную идею ранее продвигал сенатор Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины — его вариант S.2978 был обнародован ещё в августе.

В российском руководстве подобные шаги расценивают как провокацию, обещая немедленный и суровый отпор. Ранее подчёркивалось, что воплощение таких планов спровоцирует цепную реакцию, разрушившую любые мосты. В частности, представительница дипломатического корпуса Мария Захарова отметила, что в случае подобного вердикта от Вашингтона о каких-либо взаимодействиях между столицами можно будет забыть навсегда.

* Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.