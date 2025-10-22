Белорусские шары: Литва осознала необходимость диалога с соседом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Литовский кабинет министров настаивает на хотя бы минимальном взаимодействии с белорусскими коллегами в вопросах безопасности. Материал об этом публикует издание EADaily.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Такое предложение озвучила глава правительства Инга Ругинене 22 октября, комментируя недавний инцидент с подозрительными воздушными устройствами.

По ее мнению, Минск должен проявить ответственность в подобных случаях, независимо от напряженных политических связей. Вильнюс готов к обмену данными на практическом уровне, чтобы избежать подобных недоразумений. Премьер отметила, что массовая миграция шаров через рубеж выходит за рамки допустимого — их приходится сбивать, чтобы защитить важные объекты.

События развивались ночью: десятки объектов пролетели от курорта Друскининкай до окрестностей столицы. Из-за угрозы аэропорт Вильнюса приостановил работу с вечера вторника до утра среды. Аналогично заблокировали трафик на двух пограничных постах с соседом — "Мядининкай" и "Шальчининкай", — но к утру среду все вернулось в норму.

