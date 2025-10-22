Школьники-насильники: дикая история про учительницу, согласившуюся стать жертвой учеников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Мир

В Вене разгорелся громкий скандал, связанный с ужасающими событиями в одной из местных школ. Молодая учительница географии и истории стала жертвой группы подростков, которые на протяжении месяцев терроризировали её, вымогали деньги и совершали над ней насилие. Материал об этом публикует EADaily.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Кульминацией этой трагедии стал поджог её квартиры, после чего женщина наконец обратилась за помощью в полицию. История, о которой сообщило немецкое издание, вызвала бурные обсуждения в обществе, особенно из-за того, что трое из шести осуждённых подростков имеют мигрантские корни.

Группа юношей в возрасте от 14 до 16 лет, многие из которых уже бросили школу, проводила время на улицах пригорода Вены. Они часто собирались в квартире учительницы, куда их впервые привёл её бывший ученик, с которым у женщины завязались отношения через социальные сети. Изначально она позволяла подросткам курить марихуану, употреблять алкоголь и включать громкую музыку до глубокой ночи, стремясь, по её словам, быть "крутой учительницей". Однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

Подростки начали манипулировать женщиной, зная о её страхе потерять работу. Они заставляли её оплачивать их расходы, забирали ключи от квартиры и приходили без предупреждения.

Некоторые из них совершали над ней сексуальное насилие, снимали это на видео и угрожали распространить записи. Один из юношей торговал наркотиками и принуждал учительницу их покупать. Вымогательства и насилие продолжались, пока в январе подростки не проникли в её квартиру во время её отсутствия, украв ценные вещи и подождав постельное бельё, что привело к пожару.

Судебный процесс, завершившийся недавно, пролил свет на ужасающие детали. Шестеро подростков получили сроки от четырёх месяцев до трёх с половиной лет лишения свободы. Этот случай стал поводом для жарких споров в Австрии о росте подростковой преступности и о том, нужно ли ужесточать законы для несовершеннолетних. Общество задаётся вопросом: как подобное могло произойти в благополучной Вене, где социальная система считается одной из лучших в Европе?

Особенно тревожит, что подростки, внешне ничем не отличающиеся от своих сверстников, оказались способны на такие действия. Большинство из них — обычные юноши, которые ходили в школу, занимались спортом, но при этом оказались предоставлены сами себе. Родители некоторых из них не знали, где их дети проводят ночи, а школа, несмотря на слухи, не предприняла серьёзных мер, чтобы разобраться в ситуации.

Сама учительница, пережившая травму, сейчас проходит лечение и не может оправиться от случившегося. Её родители рассказали, что она дважды пыталась покончить с собой, боясь огласки и последствий.

Лишь пожар в квартире заставил её обратиться в полицию. Этот случай стал не только личной трагедией, но и поводом для общества задуматься о том, как предотвратить подобные истории в будущем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
