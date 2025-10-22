США держат мир на пороховой бочке: Россия сделала предупреждение

Дипломатический тупик вокруг глобального пакта по ядерному разоружению усугубляется, и Москва видит в этом вину Вашингтона.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC Рябков

Об этом напомнил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на дискуссии о стратегии России в сфере контроля за атомным арсеналом.

По его оценке, шансы на полноценный запуск соглашения о полном запрете взрывов все еще туманны. Основная вина лежит на американской стороне, которая за почти три десятилетия так и не оформила одобрение документа. Россия, напротив, присоединилась к нему еще в начале нулевых и долгое время сносила этот перекос.

Однако в свете текущих реалий такой разрыв в позициях стал неприемлемым, поэтому в прошлом году Москва вернула свой статус к моменту перед ратификацией. Тем не менее, страна сохраняет подпись под текстом, что дает все связанные привилегии и требует соблюдения условий. Полноценная работа в подготовительном органе продолжается без перебоев.

Форум прошел в серии онлайн-лекций о эволюции отечественной атомной доктрины и роли общественности в ней. Его инициировал Центр энергетики и безопасности с грантовой помощью президентского фонда.