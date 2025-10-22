ООН ударила по Израилю без предупреждения: голод вне закона

Международный трибунал в Гааге вынес однозначный вердикт: Израиль обязан строго соблюдать международные нормы, запрещающие применять голод как инструмент вооруженного противостояния на палестинских землях.

Фото: Lybil BER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license суд оон

Об этом объявил глава суда Юдзи Ивасава, зачитывая консультативное мнение в среду.

Документ касается обязанностей Тель-Авива в отношении доступа гуманитарных структур на оккупированные территории. По мнению судей, такие ограничения недопустимы и требуют немедленного пересмотра подходов к кризису.

Заседания по этому делу прошли в конце апреля — начале мая, где эксперты разобрали аргументы сторон. Инициатива исходила от Генассамблеи ООН, которая в декабре прошлого года большинством голосов — 137 стран, включая Россию, — призвала к срочному разъяснению правовых аспектов. Против выступили 12 государств, еще 22 предпочли не вмешиваться.

Это заключение усиливает глобальное давление, напоминая о приоритетах гуманитарного права в зонах конфликта.