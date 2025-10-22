Венгрия поставила точку: саммит России и США состоится вопреки всему

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт продолжает организацию встречи на высшем уровне между Россией и США, игнорируя волну дезинформации.

По его словам, до реального события в прессе ежедневно будут мелькать домыслы, поддельные новости и анонимные цитаты, прогнозирующие срыв или перенос переговоров.

Сийярто посоветовал не вестись на провокации, которые подрывают шансы на дипломатическое разрешение украинского кризиса, и заверил в полной готовности своей страны предоставить нейтральную площадку.

В ближайшее время он планирует затронуть тему подготовки с американским госсекретарём Марко Рубио. Обсуждать отсрочку преждевременно, поскольку точные сроки ещё не зафиксированы. Кроме того, дипломат гарантировал, что российскому президенту Владимиру Путину не угрожает задержание по ордеру Международного уголовного суда.

В марте 2023 года следственная инстанция МУС выдала предписание на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в якобы незаконном перемещении несовершеннолетних, которых на деле эвакуировали из-под огня в безопасные зоны.

Ранее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также упомянул о продолжающейся работе над мероприятием, отметив, что оно состоится "в подходящий момент". На минувшей неделе Путин провёл телефонную беседу с Дональдом Трампом, где стороны разобрали положение дел вокруг Киева. После разговора хозяин Белого дома анонсировал намерение увидеться с российским лидером именно в венгерской столице.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал сложность координации, но подчеркнул позитивный настрой Москвы. Накануне представитель аппарата Трампа сообщил РИА Новости об отсутствии планов на скорую встречу. Сам президент США уточнил, что окончательное решение ещё не вынесено, и пообещал прояснить детали в ближайшие 48 часов.

Этот дипломатический манёвр Будапешта может стать поворотным в затяжном противостоянии, где каждый намёк на диалог вызывает бурю спекуляций.