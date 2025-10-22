Владимир Путин, глава российского государства, присудил дипломату из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду Ахмеду аль-Джаберу, представляющему свою страну в Москве, престижную медаль имени А.С. Пушкина.
Соответствующее постановление появилось на портале правовых актов, подчёркивая роль таких жестов в укреплении межгосударственных уз.
Награда вручена за весомый вклад в расширение гуманитарного и творческого обмена между Россией и Эмиратами. Аль-Джабер, как полномочный посол, активно способствовал диалогу в сфере искусства и образования, что стало заметным фактором в двусторонних отношениях.
Эта медаль, введённая в 1999 году по инициативе президента, предназначена для иностранных граждан, которые помогают развивать культурные мосты с Россией. Ею отмечают тех, кто поддерживает отечественное наследие за границей, продвигает русскую литературу и язык, а также способствует творческим проектам на международной арене.
Подобные почести не только возвышают фигуры вроде аль-Джабера, но и сигнализируют о растущем интересе к русскому миру в арабском регионе, где традиции и современность сплетаются в неожиданные альянсы.
