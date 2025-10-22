Сербия под прицелом Брюсселя: Европарламент требует санкций за откат демократии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Европейский парламент в среду одобрил документ, в котором осуждает сербские власти за коррупцию и призывает Еврокомиссию разработать меры воздействия на виновных в подавлении уличных волнений.

Фото: www.freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Депутаты предлагают ввести персональные ограничения в рамках общей европейской политики по правам человека, чтобы ответить на серьёзные нарушения норм и свобод в Белграде.

Парламентарии настаивают на скоординированной позиции стран-союзниц по борьбе с регрессом в демократических процессах Сербии, включая целевые ограничения для отдельных фигур. Они также выступают за отправку экспертной группы от ЕС с участием евродепутатов для анализа ситуации на местах: оценки уровня свободы, хода акций протеста, атак на участников и преследований студентов, академиков, учителей и госслужащих. Кроме того, рекомендуется избегать публичных комплиментов в адрес реформ в этой балканской стране.

В документе подчёркивается необходимость для участников Expo-2027 в Сербии учесть сигналы о системной коррупции среди местных элит, а также нарушения строительных стандартов и правовых норм при подготовке мероприятия. Президент Сербии Александр Вучич 11 октября отметил, что нежелание Белграда вводить ограничения против Москвы — ключевой фактор, тормозящий путь к европейскому клубу и усложняющий переговоры о присоединении.

Волнения в сербских городах вспыхнули после трагедии 1 ноября 2024 года — обвала конструкции на вокзале в Нови-Саде, унёсшего 16 жизней. Напряжение нарастало ещё в середине августа: демонстранты из числа молодёжи и оппозиции перешли к активным столкновениям с силовиками вечером и ночью, перекрывая трассы.

Премьер Джуро Мацут 14 августа заклеймил акты агрессии и призвал к деэскалации. Патриарх Сербский Порфирий обратился к народу с мольбой о примирении и отказе от раздора. Министерство юстиции расценило беспорядки как угрозу основам строя и пригрозило правовыми последствиями для зачинщиков. Вучич 17 августа отверг идею чрезвычайных мер.

Пять государств Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — официально признаны кандидатами на вступление в Евросоюз, а Косово тоже подало заявку. Однако статус — лишь старт многолетнего марафона: Турция ждёт с 1999-го, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Хорватия преодолела барьеры за десять лет и присоединилась в 2013-м, что иллюстрирует сложность пути.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
