Мир

Ведущие организации по фигурному катанию из США, Японии и ряда других влиятельных держав выразили готовность к возвращению атлетов из России и Белоруссии на глобальную арену.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Об этом рассказал корреспондентам РИА Новости инсайдер, осведомлённый о ходе обсуждений. По его наблюдениям, ключевой сюрприз — полное отсутствие протестов со стороны элитных структур, которые явно одобряют присутствие нейтральных участников на зарубежных аренах.

В то же время, ряд менее значимых ассоциаций демонстрирует скепсис по отношению к такому развитию событий, и их немало. Это создаёт интересный контраст в спортивном сообществе, где мнения разделились по оси влияния.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) уже сделал шаг вперёд, разрешив российским и белорусским мастерам льда пробовать силы в отборочных турах к Олимпиаде в Пекине без национальных символов. Благодаря этому Аделия Петросян и Петр Гуменник обеспечили себе места на Играх-2026, что стало важным сигналом для дальнейшей интеграции.

Такие сдвиги намекают на постепенное потепление в отношениях, где спорт может стать мостом через политические трещины, особенно в дисциплине, полной грации и напряжения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
