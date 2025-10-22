Ведущие организации по фигурному катанию из США, Японии и ряда других влиятельных держав выразили готовность к возвращению атлетов из России и Белоруссии на глобальную арену.
Об этом рассказал корреспондентам РИА Новости инсайдер, осведомлённый о ходе обсуждений. По его наблюдениям, ключевой сюрприз — полное отсутствие протестов со стороны элитных структур, которые явно одобряют присутствие нейтральных участников на зарубежных аренах.
В то же время, ряд менее значимых ассоциаций демонстрирует скепсис по отношению к такому развитию событий, и их немало. Это создаёт интересный контраст в спортивном сообществе, где мнения разделились по оси влияния.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) уже сделал шаг вперёд, разрешив российским и белорусским мастерам льда пробовать силы в отборочных турах к Олимпиаде в Пекине без национальных символов. Благодаря этому Аделия Петросян и Петр Гуменник обеспечили себе места на Играх-2026, что стало важным сигналом для дальнейшей интеграции.
Такие сдвиги намекают на постепенное потепление в отношениях, где спорт может стать мостом через политические трещины, особенно в дисциплине, полной грации и напряжения.
