3:15
Мир

Европейский союз, если решится перевести Украине 140 миллиардов евро из заблокированных российских резервов, столкнётся с жёсткой реакцией Москвы.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Об этом предупредила руководитель российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и разоружению Юлия Жданова. По её оценке, такой шаг равносилен прямому грабежу, который подорвёт репутацию Европы как надёжного финансового центра и отпугнёт инвесторов от еврозоны.

Британская газета Financial Times 17 октября опубликовала документ, из которого следует, что Брюссель намерен в ближайшее время выделить Киеву долгосрочную военную помощь на указанную сумму.

Деньги якобы пойдут на "будущие репарации" от России, хотя на самом деле это маскировка под закупки оружия из США. Жданова подчеркнула на заседании ОБСЕ в Вене, что подобные действия не уйдут от возмездия, а в итоге европейские граждане сами профинансируют любые компенсации за ущерб от поставок вооружений в зону конфликта.

Она также отметила справедливость такого сценария: страны ЕС и НАТО, снабжающие Украину техникой и боеприпасами, должны нести ответственность за последствия. Дипломат напомнила о прецедентах, когда европейские лидеры игнорировали интересы своих народов ради сомнительных инициатив. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей нового займа для Киева за счёт тех же активов, с условием возврата только после выплат от Москвы. Однако внутри союза пока нет единства по этому вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в октябре назвала подобные предложения Брюсселя фантазиями, далёкими от фактов, и обвинила европейцев в систематическом присвоении российских средств. С начала специальной операции на Украине страны G7 и ЕС заблокировали около половины золотовалютных запасов РФ — порядка 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов хранится в Европе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

С января по сентябрь 2025 года Еврокомиссия уже направила Киеву 14 миллиардов евро из прибылей по этим активам. В ответ Россия ввела контрмеры: доходы и имущество инвесторов из "недружественных" государств переводятся на особые счета "типа С", с выводом только по решению правительственной комиссии. Внешнеполитическое ведомство РФ неоднократно квалифицировало европейскую блокировку как чистой воды кражу, затрагивающую не только частные, но и суверенные финансы страны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что любое изъятие российских средств Западом спровоцирует симметричный шаг: Москва может отказать в возврате вкладов западных стран, накопленных в России. Эта позиция подчёркивает растущую напряжённость в финансовой войне, где каждый манёвр может перерасти в глобальный кризис доверия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
