Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бароны Молдавии: Филат раскрыл аппаратную игру администрации президента
Трамп под ударом: 60% американцев не могут терпеть президента
Оружие без выстрела: Украина не сможет запустить Tomahawk
От добровольца до арестанта: замгубернатора Белгорода попался на хищении
Пассажир трамвая в ярости: удар по контролеру в Москве обернулся уголовкой, а год бьет рекорды насилием
Авиаударная ловушка: Россия поставила Украину на колени перед переговорами
Церковь под прицелом: власти Армении нанесли удар по святыням
Медовая магия: всего 4 коржа, и ваш дом наполнится ароматом счастья
Если так хранить деньги, то можно в одночасье лишиться их: вот альтернативный способ

Секретный визит в Израиль: вот что Америка готовит для сектора Газа

1:32
Мир

В ближайшие дни Израиль примет очередного высокопоставленного гостя из США — госсекретаря Марко Рубио.

Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марко Рубио

По информации официального представителя израильского правительства Шош Бедросян, он прилетит в страну в четверг, а на следующий день состоится беседа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это станет частью серии визитов, направленных на укрепление позиций в ближневосточном урегулировании.

Ранее израильские СМИ, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщили о планах поездки. Главной темой переговоров, как ожидается, станет помощь в воплощении американской стратегии по закреплению перемирия в секторе Газа. Такие усилия приобретают особую актуальность на фоне недавних прибытий других фигур из американской администрации.

Так, во вторник в Тель-Авиве появился вице-президент Джей Ди Вэнс. А несколькими днями раньше Израиль посетили специальный эмиссар по Газе Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Все эти перемещения происходят в напряжённой атмосфере, когда ключевой задачей остаётся поддержание хрупкого затишья, введённого 10 октября, и подготовка к следующему этапу мирной инициативы Трампа.

Такая интенсивность дипломатического трафика подчёркивает растущую роль США в стабилизации региона, где любое промедление может сорвать баланс сил.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
140 миллиардов евро сгорят мгновенно: Россия готовит зеркальный удар по ЕС
Секретный визит в Израиль: вот что Америка готовит для сектора Газа
Хитрость путешественников: бронируй заранее— отдыхай, как миллионер
С 1 января Россия перестанет пускать туристов на порог: новый способ всё исправить
Тройной альянс: Путин запустит механизм глобальных перемен
Герой в белом халате: Путин наградил медика за подвиг
Путин оценил по достоинству: врач из Курска получил высшую награду
Путин назвал имя героя сцены: звание заслуженного артиста нашло героя
Полили клубнику сывороткой, и ягоды стали как из рекламы: сладкие, крупные, блестящие
Осень тихо перепрошивает мозг: где искать солнечный свет, если на улице темно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.