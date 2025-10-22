Секретный визит в Израиль: вот что Америка готовит для сектора Газа

В ближайшие дни Израиль примет очередного высокопоставленного гостя из США — госсекретаря Марко Рубио.
По информации официального представителя израильского правительства Шош Бедросян, он прилетит в страну в четверг, а на следующий день состоится беседа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это станет частью серии визитов, направленных на укрепление позиций в ближневосточном урегулировании.
Ранее израильские СМИ, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщили о планах поездки. Главной темой переговоров, как ожидается, станет помощь в воплощении американской стратегии по закреплению перемирия в секторе Газа. Такие усилия приобретают особую актуальность на фоне недавних прибытий других фигур из американской администрации.
Так, во вторник в Тель-Авиве появился вице-президент Джей Ди Вэнс. А несколькими днями раньше Израиль посетили специальный эмиссар по Газе Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Все эти перемещения происходят в напряжённой атмосфере, когда ключевой задачей остаётся поддержание хрупкого затишья, введённого 10 октября, и подготовка к следующему этапу мирной инициативы Трампа.
Такая интенсивность дипломатического трафика подчёркивает растущую роль США в стабилизации региона, где любое промедление может сорвать баланс сил.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.