С 1 января Россия перестанет пускать туристов на порог: новый способ всё исправить

С 1 января 2025 года иностранные гости, приезжающие в Россию, столкнулись с серьёзными барьерами при попытке приобрести местную мобильную связь.
Раньше процесс занимал считанные минуты, но теперь строгие ограничения на активацию карт усложняют жизнь путешественникам, снижая привлекательность страны как направления для отдыха. В результате многие предпочитают дорогой роуминг, что отпугивает потенциальных посетителей.
Чтобы решить эту проблему, вице-президент по взаимодействию с властями компании МТС Андрей Рего на форуме "Спектр-2025" выступил с инициативой по запуску специальной туристической сим-карты. По его мнению, такой продукт позволит гостям страны быстро получить доступ к сети без лишних хлопот. Ранее иностранцы могли оформить услугу даже удалённо, но это приводило к неточным данным о пользователях и даже использованию связи в незаконных целях, что и спровоцировало ужесточение норм.
В основе предложения лежит интеграция с сервисом ruID: туристы заранее загружают личные сведения и проходят лёгкую биометрическую проверку. Данные проверяются на границе при въезде. Затем посетитель заходит в ближайший магазин оператора, где с помощью государственной системы ЕСИА подтверждаются документы и биометрия. Это обеспечит надёжность информации и минимизирует риски.
Рего отметил, что такие карты стоит выдавать на ограниченный срок — например, две недели, хотя точные рамки можно уточнить в ходе обсуждений. В итоге это не только упростит пересечение границы для оформления связи, но и повысит прозрачность контроля за иностранными абонентами, сделав поездки в Россию удобнее и безопаснее.
