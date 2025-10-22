Перезагрузка по-американски: США готовы обрушить торговлю с Китаем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В эфире ведущего финансового канала прозвучали слова, которые могут перевернуть глобальные цепочки поставок. Высокопоставленный чиновник из аппарата Белого дома дал понять, что эпоха односторонних выгод подходит к концу.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

По его оценке, баланс в партнерстве с азиатским соседом давно нарушен, и пора брать курс на корректировку.

Собеседник ведущих напомнил, что за два десятилетия Пекин пользовался почти безбарьерным входом на огромный потребительский рынок Штатов. В то же время американские фирмы натыкались на строгие барьеры в Поднебесной, что создавало явное неравенство. Такая схема, по его мнению, выгодна только одной стороне, но больше не устраивает Вашингтон — требуется свежий подход к диалогу.

Чиновник подчеркнул открытость своей страны к сотрудничеству, отметив, что преграды для бизнеса исходят исключительно от китайских регуляторов. Модель взаимодействия, где одна сторона доминирует, исчерпала себя для Соединенных Штатов, и теперь акцент сместится на конструктивные меры регулирования.

Этот сигнал может стать катализатором для новых тарифов или переговоров, заставляя компании по всему миру пересмотреть стратегии. Пока детали плана не разглашаются, но ясно одно: глобальная торговля вот-вот войдет в фазу жестких перемен.

