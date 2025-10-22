Секретный план Китая: Россия стала главным трамплином для бизнеса Поднебесной

В шумных залах Международного внешнеэкономического форума в Нижнем Новгороде, где 21-22 октября собрались предприниматели со всего мира, прозвучали слова, способные перевернуть стратегии целых корпораций.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Тема "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" ожила в обсуждениях о глобальных цепочках поставок, и здесь особенно ярко проявились выгоды для зарубежных игроков, стремящихся укрепить позиции на постсоветском пространстве. Материал по теме публикует РИА Новости.

Один из ключевых выводов форума касался перемещения производственных линий в нашу страну. По мнению участницы дискуссии, это шаг, который дает азиатским фирмам ощутимый перевес над соперниками на родине. Во-первых, открываются двери на огромный рынок Евразийского экономического союза, где проживает 180 миллионов потенциальных потребителей. Практика подтверждает: при достижении 60-процентной локализации удается обойти пошлины и урезать транспортные расходы почти на четверть.

Далее, национальная стратегия по замещению импорта создает уникальные возможности для иностранных инвесторов. Те, кто переносит основные цеха на российскую землю, обретают шанс на участие в тендерах и долгосрочные партнерства с государством — привилегия, недоступная простым поставщикам из-за границы.

Особый интерес вызвали аспекты энергозатратных секторов. В ряде наших областей стоимость электричества для заводов в разы ниже, чем в густонаселенных промышленных зонах Азии. Крупные инициативы уже фиксируют снижение текущих трат до 40 процентов за счет местных ресурсов, что делает проекты по-настоящему рентабельными.

Не менее важен фактор скорости: перенос производства радикально меняет логистику. Вместо затяжных рейсов через континенты грузы добираются до клиентов союза втрое-четыре быстрее. К примеру, путь из далекой страны в сердце России занимает минимум полтора месяца, тогда как с местного конвейера — всего полторы недели.

Наконец, региональные льготы добавляют масла в огонь: упрощенные налоги, защита от колебаний валют и избавление от хлопот с международными платежами. Все это, по словам спикера, — лишь вершина айсберга выгод, которые ждут тех, кто решится на такой альянс.