Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засада в горах: войска ОДКБ отразили нападение на гуманитарный конвой
Смертельная посадка: в Калифорнии самолет едва не убил пешехода
Кожа просит пощады: главные ошибки ухода за сухой кожей, про которые молчат производители
Приднестровье на грани коллапса: власти признали катастрофу
Трагический уход Ивана Безбородова: что скрывают обстоятельства смерти молодого актёра
Скрытый ужас туристического приключения: на Кубани осужден педагог-педофил
Секрет покоя: почему Павел Прилучный отказался от судебной борьбы за сына
Секрет уютного дома не в мебели: этот нюанс влияет на ваше настроение каждый день
Утренняя зарядка запускает мозг лучше кофе: какие упражнения работают как кнопка перезагрузки

Секретный план Китая: Россия стала главным трамплином для бизнеса Поднебесной

Мир

В шумных залах Международного внешнеэкономического форума в Нижнем Новгороде, где 21-22 октября собрались предприниматели со всего мира, прозвучали слова, способные перевернуть стратегии целых корпораций.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

Тема "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" ожила в обсуждениях о глобальных цепочках поставок, и здесь особенно ярко проявились выгоды для зарубежных игроков, стремящихся укрепить позиции на постсоветском пространстве. Материал по теме публикует РИА Новости.

Один из ключевых выводов форума касался перемещения производственных линий в нашу страну. По мнению участницы дискуссии, это шаг, который дает азиатским фирмам ощутимый перевес над соперниками на родине. Во-первых, открываются двери на огромный рынок Евразийского экономического союза, где проживает 180 миллионов потенциальных потребителей. Практика подтверждает: при достижении 60-процентной локализации удается обойти пошлины и урезать транспортные расходы почти на четверть.

Далее, национальная стратегия по замещению импорта создает уникальные возможности для иностранных инвесторов. Те, кто переносит основные цеха на российскую землю, обретают шанс на участие в тендерах и долгосрочные партнерства с государством — привилегия, недоступная простым поставщикам из-за границы.

Особый интерес вызвали аспекты энергозатратных секторов. В ряде наших областей стоимость электричества для заводов в разы ниже, чем в густонаселенных промышленных зонах Азии. Крупные инициативы уже фиксируют снижение текущих трат до 40 процентов за счет местных ресурсов, что делает проекты по-настоящему рентабельными.

Не менее важен фактор скорости: перенос производства радикально меняет логистику. Вместо затяжных рейсов через континенты грузы добираются до клиентов союза втрое-четыре быстрее. К примеру, путь из далекой страны в сердце России занимает минимум полтора месяца, тогда как с местного конвейера — всего полторы недели.

Наконец, региональные льготы добавляют масла в огонь: упрощенные налоги, защита от колебаний валют и избавление от хлопот с международными платежами. Все это, по словам спикера, — лишь вершина айсберга выгод, которые ждут тех, кто решится на такой альянс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
Когда земля одевается в шубу: простая хитрость, чтобы гортензии пережили зиму без потерь
Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы
Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян
Главная цель Тамогавков выбрана США: Украина может ударить по Кремлю
Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину
18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник
Когда детство кусается: почему щенки, пережившие страх, вырастают пугливыми и злыми
Штрафы по биометрии — миф или реальность: ЦБТ сказал главное
Америка на последнем издыхании: 62% жителей сказали правду о крахе страны
Маск-старший взорвал бомбу: назвал истинную цену западных СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.